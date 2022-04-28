رسالة لكل مسلم - مصطفى راشد

2022/04/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_راشد رسالة للرئيس وزملائى الأزاهرة الاعتراف بالحق بداية الإصلاح -----------------الحقائق والإحصاءات والتاريخ لا يكذب وتخلفنا عن الإنسانية واقع يجعل كل واحد يتمنى ان يهرب ليعيش فى البلاد الغربية العلمانية - فأذا رجعنا للأعمال الإرهابية خلال العشرين سنة الماضية والتي قامت بها جماعات أو أفراد متطرفة من ديانات مختلفة فلن تكون الإحصائية في صالحنا كمسلمين - وبالرجوع الي التاريخ فهذا ا ......





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