المترجم السوفيتي العجوز يكشف أسرار الزعماء - أحمد الخميسي

2022/04/28 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي في هذا الكتاب الصادر في أبريل 2022 يكشف فاسيلي كولوتوشا المترجم السوفيتي المخضرم أسرار قادة العالم التي عايشها بصفته مترجما شارك في اللقاءات السرية بين زعماء العالم، بعد أن أصبح مسموحا بنشر الحقيقة.



إنه يصف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق بريجنيف فيقول إنه لم يكن يدري بما حوله إلى درجة أنه كان يقرأ من ورقة أمامه كتبت عليها الكلمات بحروف ضخمة، فإذا لم يطو أحد الورقة يظل يقرأ نفس الورقة مرة واثنتين حتى ......





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