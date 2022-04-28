تنفيذ عملية دهم وتفتيش في بابل

2022/04/28 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بابلأعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تنفيذ قوات الحشد والجيش عملية دهم وتفتيش في قاطع جرف النصر بمحافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من اللواء 47 في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية دهم وتفتيش في قاطع جرف النصر في محافظة بابل".وأضاف البيان، أن "العملية التي انطلقت من منطقة البهبهان وصولاً الى مقبرة الرويعية في جرف النصر، تهدف لإدامة الأمن بالمنطقة ومنع أي استغلال من قبل فلول داعش لتلك المنطقة".

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