أردني يصعد

2022/04/28 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان يبحث عن مغامرات يستطيع ممارستها بالصين قبل زيارة البلاد، لفتت انتباهه إحدى التجارب، والتي تُعرف بكونها "أخطر مسار جبلي في العالم"..شاهد تجربة مؤثر السفر الأردني، قاسم حتو!

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