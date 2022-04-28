47 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

2022/04/28 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت 47 جامعة وكلية عراقية مواقع تنافسية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة للعام 2022 الذي اشتمل على 1406 مؤسسات من 106 دول حول العالم.وذكر بيان لوزارة التعليم العالي ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “أشرت زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية التي حجزت مراكزها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة الى سبع وأربعين تصدرتها […]

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