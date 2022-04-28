قاعة الشعب تحتضن قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة السلّة

2022/04/28 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلَّة إجراء قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى اليوم الخميس في مقر الاتحاد بقاعة الشعب بحضور ممثلي الأندية المشاركة .وحدد الاتحاد اليوم الخميس آخر موعد لتسلُّم موافقات الأندية على المشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى التي ستنطلق مباشرة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ، بينما ستجري قرعة البطولة في الساعة الرابعة من عصر اليوم ، وكان اتحاد اللعبة قد عقد اجتماعاً أمس الأول مع ممثلي الأندية المشاركة، تدارس معهم آلية دوري الدرجة الأولى وسبل الارتقاء به، كما تمَّت مناقشة عدد من السلبيات التي واجهت المنافسات السابقة . من جهة أخرى اختتمت أمس الأول الدورة التحكيمية التي أقامها الاتحاد العراقي لكرة السلة بمشاركة 28 طالباً وحكماً ، وأشرف على الدورة التي استمرت زهاء 6 أشهر عضو الاتحاد وسن حنون برفقة نخبة من حكام الطاولة من بينهم الحكمان نور الدين علي وعمار حسين ، وقام الحكمان الدوليان احمد علي الشويلي ومحمد حسن شعلان في ختام الدورة بتوزيع الشهادات التحكيمية من الدرجة الثالثة بين المشاركين.

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