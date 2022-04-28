الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش ودهم في جرف النصر

2022/04/28 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية التي انطلقت من منطقة البهبهان وصولاً الى مقبرة الرويعية في جرف النصر.

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