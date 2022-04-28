"الأمر يستحق".. الأوكرانيون أغرقوا القرى عمدا لصد القوات الروسية

2022/04/28 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جميع أنحاء ديميدف، وهي قرية تقع شمال العاصمة كييف، كان السكان يكافحون لمواجهة آثار الفيضانات الشديدة، والتي كانت ستشكل في ظل الظروف العادية مصيبة أخرى لشعب يتعرض لهجوم من روسيا.

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