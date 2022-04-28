2022/04/28 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن موعد بدء المفاوضات الحقيقة بين القوى السياسية العراقية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفاوضات الحقيقة بين القوى السياسية العراقية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ستكون ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، فبعد هذه العطلة ستكون هناك جولة مفاوضات مكثفة بين كل الأطراف السياسية".

وأضاف ان "اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الاطار التنسيقي وحلفاءه سيكون لها جولة مفاوضات وحوارات مع كل الأطراف السياسية، بما في ذلك التيار الصدري، خصوصاً ان الكل يدرك ان حل الأزمة يكون من خلال اتفاق وتوافق الاطار والتيار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يعلن موعد بدء المفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يعلن موعد بدء المفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).