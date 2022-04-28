2022/04/28 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر قسم شؤون السيطرات في مديرية شرطة محافظة الانبار، توجيهات للسيطرات الامنية في المحافظة.وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، أشر القسم على عدة امور ابرزها عدم اشغال ابراج الحراسة ووجود الباعة والمتسولين بالقرب من السيطرات.وأصدر القسم عدة توجيهات تتعلق بالارتال العسكرية وعدد العجلات التي ترافق النواب.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



توجيهات من شرطة الانبار للسيطرات في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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