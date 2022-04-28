التعادل السلبي يخيم على مواجهة النجف والصناعة في ممتاز الكرة

2022/04/28 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة النجف والصناعة في الدوري الممتاز بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الاسبوع الـ29 من المسابقة.وبهذا التعادل وصل النجف إلى النقطة 42 في المركز السابع.في المقابل بلغ الصناعة النقطة 33 في المركز الرابع عشر.انتهى/ 25 ل

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