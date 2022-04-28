اليوم.. مواجهتان بدوري الكرة الممتاز في بغداد والبصرة

2022/04/28 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.وفي المباراة الاول سيواجه الكهرباء فرق النفط على ملعب التاجي في تمام الساعة 3:30 مساءً.وفي المباراة الثانية، سيلاقي نفط ميسان فريق الميناء على ملعب ميسان عند الساعة 10:00 مساءً.وتستمر لقاءات الجولة حتى يوم السبت المقبل، […]

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مواجهتان بدوري الكرة الممتاز في بغداد والبصرة أولاً على ايرث نيوز.

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