2022/04/28 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن اعادة اصدار ارسالية ايس كريم تالفة في مركز كمرك مندلي الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمت اعادة اصدار ارسالية ايس كريم منشأ ايراني لفشلها بالفحص الصحي كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك”. واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقا للقانون والضوابط […]

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