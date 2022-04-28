تحليل: لماذا يعد شراء إيلون ماسك لموقع تويتر أمرًا مهمًا لهذه الدرجة؟

2022/04/28 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذ إيلون ماسك على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وبناءً على بعض ردود الفعل يمكن لذلك أن يعيد تشكيل الإنترنت الذي نعرفه.

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