في واقعة كذبتها الكرملين.. فيديو حصري لـCNN يُظهر قوات روسية بالقرب من جثث مدنيين في بوتشا

2022/04/28 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN حصريًا القوات الروسية في شوارع بوتشا بالقرب من جثث مدنية بعد أن كذّب الكرملين، نافياً مسؤولية تلك القوات نفسها عن تلك الفظائع.الجثث هي نفس الجثث التي عثرت عليها القوات الأوكرانية بعد ذلك عندما تم استعادة ضاحية بوكا في كييف، في 1 أبريل/نيسان الحالي.وفي تقرير مات ريفرز مراسل CNN من العاصمة الأوكرانية المزيد من التفاصيل.

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