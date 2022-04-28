2022/04/28 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات اللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي استكمالا لعمليات الإرادة الصلبة الثانية لتأمين قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من ايجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).