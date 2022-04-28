كل ماتود معرفته عن قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج

2022/04/28 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم مع نظيره تشيلسي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين، المُقدمة من الجولة السابعة والثلاثين من منافسات البريميرليج، موسم 2021/22.وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، على ملعب ستامفورد بريدج، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز […]

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