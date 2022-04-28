وزارة الدفاع البريطانية: حلف الناتو ليس في حرب بالوكالة مع روسيا

2022/04/28 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، إن أسطول البحر الأسود الروسي يحتفظ بقدرته على ضرب أهداف أوكرانية وساحلية على الرغم من فقده لسفينة الإنزال ساراتوف والطراد موسكفا.

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