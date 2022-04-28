بالوثيقة.. سؤال نيابي لوزير المالية بخصوص المبالغ المسلمة لكردستان خلال العام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢

2022/04/28 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب أحمد طه الربيعي سؤالا برلمانيا الى وزير المالية بخصوص مقدار المبالغ المسلمة لكردستان خلال العام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.

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سؤال نيابي لوزير المالية بخصوص المبالغ المسلمة لكردستان خلال العام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ أولاً على ايرث نيوز.

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