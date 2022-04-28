شرطة النجف تكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في مول داخل المحافظة

2022/04/28 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة، اليوم الخميس، تفاصيل انفجار عبوة ناسفة داخل احد الاسواق التجارية قيد الانشاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الانفجار حصل في مول نسمات (البشير) سابقا، وهي بناية قيد الانشاء، نتيجة وضع عبوة ناسفة محلية الصنع في احدى اركان البناية مما سبب الانفجار اضرارا مادية متوسطة ولم يوقع ضحايا في صفوف العاملين المتواجدين داخل المكان ".

وبينت ان "قائد شرطة النجف حضر الى مكان الحادث وشكل فريقا للتحقيق من اجل كشف ملابسات الانفجار واتخاذ الأجراءات القانونية".

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