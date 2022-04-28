القبض على 14 متهماً يسرقون حقائب النساء ويكسرون زجاج السيارات في البصرة

2022/04/28 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- البصرةأعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 14 متهماً بسرقة حقائب النساء، وتكسير زجاج السيارات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "ألقت القبض على اكثر من 9 متهمين متخصصين بسرقة الحقائب النسائية والهواتف النقالة خلال الشهرين الماضيين، واعترفوا بارتكابهم 11 عملية سرقة، كما أعلنت عن إلقائها القبض على 5 متهمين بكسر زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها واعترفوا على 15 عملية سرقة".

وأضاف البيان، أن "مفارز قسم الإجرام في البصرة، وبعد المتابعة وتوفر المعلومات ومن خلال كاميرات المراقبة، ألقت القبض على المتهمين بتنفيذ عدد من عمليات سرقة الحقائب النسائية والهواتف النقالة وكسر زجاج السيارات في البصرة، وذلك خلال نصب الكمائن الأمنية المحكمة"، مشيراً إلى "تدوين أقوالهم بالاعتراف وإحالتهم على القضاء".

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