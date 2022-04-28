الأنواء الجوية: عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة غداً

2022/04/28 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة غداً.

يتبع..

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