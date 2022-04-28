2022/04/28 | 10:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة النجف حضر الى مكان الحادث وشكل فريقا للتحقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تكشف ملابسات انفجار وقع داخل مول بالمدينة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تكشف ملابسات انفجار وقع داخل مول بالمدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).