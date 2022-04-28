الفتح يكشف: هذا شكل الحكومة الجديدة التي نريدها

2022/04/28 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، عن شكل الحكومة العراقية الجديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) اننا "نسعى الى تشكيل حكومة قوية، يكون هدفها رفض كل مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني وفرض سيادة العراق على كل دول المنطقة والعالم، وتكون حكومة قادرة على توفير الخدمات للمواطنين".

وبين الفتلاوي ان "تشكيل هكذا حكومة وفق هذه المتطلبات، التي هي من مطالب الشعب العراقي، تكون من خلال حكومة مدعومة من القوى السياسية العراقية كافة، دون تهميش او اقصاء أي طرف، ولهذا الكل سيكون ملزم للاتفاق والتوافق لتحقيق هذه الأهداف خلال المرحلة المقبلة".

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