أهمية الثقافة والوعي الفكري في تطور المجتمع وتقدمه - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/28 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الثقافة والوعي الفكري يمكن أن تتحول إلى أداة ناجحة ومتطورة للعقل السياسي بالانكاء على مجمع القوى الاجتماعية وتطورها التي تتطلع إلى بناء مجتمع وعالم جديد ولابد أن تمتلك وعياً جديداً قادراً على الإصلاح والتغيير والتحول في المجتمع ..



فالدعوة إلى ثقافة جديدة معناها الدعوة إلى مجتمع جديد من خلال ممارسات ومبادرات من شأنها أن تخلق إنساناً جديداً ومجتمعاً جديداً ..



لأن الإنسان الجاهل يعيش في داخل نفسه ......





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