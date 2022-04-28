2022/04/28 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انطلاق بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء ٢٢ ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “هذه العمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطلق عملية امنية واسعة شمال شرق صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطلق عملية امنية واسعة شمال شرق صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).