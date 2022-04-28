تحت رحمة البحر.. دلفين يحمي أمريكية من سمكة قرش تسبح بقربها بطريقة مفاجئة

2022/04/28 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كايلي جرانت، وهي تعمل في قطاع السياحة البحرية في هاواي منذ حوالي 10 أعوام، مقطع فيديو يرصد دلفينًا وهو يحيط بها بشكل دائري كما لو أنه يحميها من سمكة القرش كانت تسبح بقربها!

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