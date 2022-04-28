السيول القادمة من الحدود العراقية الايرانية تغمر 5 وديان في ديالى

2022/04/28 | 11:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الخميس، بأن السيول المائية القادمة من الحدود العراقية الايرانية غمرت (5) وديان في المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “السيول المائية القادمة من الحدود العراقية الايرانية شرق بعقوبة غمرت (5) وديان أبرزها ترلساق ومويلح وحران جراء الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية”.وأضاف […]

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