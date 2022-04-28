الكهرباء تستعد لرفع طاقتها الإنتاجية الى 25 الف ميغاواط

2022/04/28 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، انها تستعد لتحسين التجهيز صيفاً من خلال رفع الطاقة الانتاجية إلى 25 ألف ميغاواط وصيانة خطوط نقل ستراتيجية معطلة منذ العام 2013 ، إضافة إلى نصب محولات ومحطات متنقلة لموازنة الأحمال على المنظومة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء احمد موسى العبادي في بيان، إن "الوزارة شكلت غرفة عمليات بتوجيه من رئيس الوزراء، تتكفل بالقيام بجولات ميدانية للوقوف على جاهزية المحطات والخطوط الناقلة وقطاع التوزيع خلال الموسم الصيفي"، مشيرا الى "إعداد خطة طوارئ للموسم الصيفي المقبل، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لمحطات الانتاج ومنها الوحدات التوليدية المتوقفة منذ مدة طويلة».

ولفت العبادي إلى "وصول الطاقة الانتاجية حالياً إلى عتبة 21 ألف ميغاواط، ومن المؤمل أن ترتفع خلال الصيف إلى 25 ألف ميغاواط بعد ادخال وحدات توليد إضافية، سعياً لزيادة ساعات التجهيز"، مبينا ان "استعدادات موسم الصيف شملت ايضاً صيانة خطوط نقل ستراتيجية معطلة منذ العام 2013 تربط بين المحافظات (الرميلة – الناصرية، غرب بغداد - حديثة، جنوب ديالى – بعقوبة، الخيرات – قادسية، الزبير، الهارثة، النجيبية، البتيرة، الموصل)، وتسعى الوزارة لإدخالها إلى الخدمة خلال الشهر المقبل".

أما قطاع التوزيع، فأوضح العبادي أنه “شهد تغيير سعات المحولات بسعات أكبر واستحداث مغذيات لموازنة الأحمال ونصب محطات متنقلة في أغلب المحافظات”، مؤكداً “توفير الحكومة لدعم كبير لهذا القطاع من خلال منحة الطوارئ والموازنة التشغيلية للوزارة».

ونوه “بوجود مشاريع قيد الإنجاز وصلت نسبة 88 بالمئة وهي بحاجة إلى تخصيصات مالية لإكمالها، إلى جانب إدخال الدورات المركبة لصالح المحطات الغازية وهي صديقة للبيئة بإمكانها استثمار الحرارة الناتجة من المراجل وتحويلها إلى طاقة بتقنيات حديثة».

وبين العبادي أن “الوزارة سعت لتنويع مصادر الطاقة من خلال إبرام عقود مع شركات عالمية لمشاريع الطاقة الشمسية منها شركات (باور الصينية، مصدر الإماراتية، تحالف اسكاتك النرويجي، توتال الفرنسية)، حيث سيتم الوصول بعد تنفيذها إلى ما يقارب 5250 ميغاواط، وتكون جاهزة في غضون مدة تتراوح بين 2-3 أعوام».

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