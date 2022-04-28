إصابة ضابط أثناء الإطاحة بأحد تجار المخدرات في ذي قار

2022/04/28 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الخميس، اصابة ضابط بطلق ناري اثناء الاطاحة بأحد تجار المخدرات في المحافظة.

وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قسم شؤون مكافحة المخدرات في ذي قار/ شعبة مخدرات قضاء سوق الشيوخ نفذ عملية نوعية للاطاحة باحد تجار المخدرات".

وأضاف أنه "خلال المداهمة تعرضت القوة المنفذة للواجب الى اطلاق نار مما ادى الى اصابة الرائد موسى عبد الجبار هويدي ضابط شعبة مخدرات قضاء سوق الشيوخ بطلق ناري".

وبين أنه "تم القبض على المتهم (أ.



ث.



ك) البالغ من العمر 23 عاما"، مشيراً الى أنه "تم على الفور نقل الضابط المصاب لتلقي العلاج في مستشفى قضاء سوق الشيوخ".

وتابع "حال ذلك توجه قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية للاطمئنان على وضعه الصحي بعد الاطلاع على الحالة الصحية وكونها مستقرة وجه بنقل المصاب من مستشفى السوق الى مستشفى الازهر الاهلي ووجه شعبة الضمان الصحي بمرافقته وتبني تكاليف المستشفى".

وأكمل أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتقرر توقيفه اصوليا لاكمال التحقيق".

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