توضيح رسمي بشأن تحديث البطاقة التموينية والمركز التمويني

2022/04/28 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن تحديث البطاقة التموينية والمركز التمويني.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تود التوضيح للمستفيدات والمستفيدين عن استمارة تحديث (رقم البطاقة التموينية والمركز التمويني)، انه اذا تم ادخال رقم البطاقة الذكية ال(كي كارد) الخاص بالمستفيد ولم تفتح الاستمارة يعني ان المستفيد لا يحتاج الى تحديث بمعنى ان معلوماته محدثة".

وأضاف البيان: "اما اذا تم ادخال رقم البطاقة الذكية الـ( كي كارد) وفتحت الاستمارة على المستفيد ان يملئ حقولها لان بطاقته تحتاج للتحديث"، مبينا أن "هنالك (162) الف مستفيد غير محدثين وبرنامج التحديث صمم فقط للبطاقات غير المحدثة فقط".

وتابع: "ويأتي تحديث البطاقة التموينية والمركز التمويني ضمن اجراء الهيئة بمنح المستفيدين حصة اضافية من مادة الطحين بالتعاون مع وزارة التجارة".

وأدناه رابط التحديث:-

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