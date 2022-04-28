بالوثيقة.. تحالف قوى الدولة يطرح مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي

2022/04/28 | 11:24 - المصدر: ايرث نيوز

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تحالف قوى الدولة يطرح مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي أولاً على ايرث نيوز.

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