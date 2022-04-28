الذهب ضد العملات المشفرة بوقت الأزمة.. من منهما أثبت نفسه كأفضل استثمار وفقا لخبراء؟

2022/04/28 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدو أن بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لن تصبح ذهبًا رقميًا

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