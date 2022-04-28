2022/04/28 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية يوجه بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 11:34

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).