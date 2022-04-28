“حقوق” تنتقد الصارخين على استهداف الموساد والساكتين عن التمدد التركي

2022/04/28 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس ، صمت بعض الجهات السياسية التي كانت أصواتها مرتفعة على استهداف مقرا رئيسيا للموساد الإسرائيلي في أربيل وسكوتها على الانتهاكات التركية المستمرة.وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سكوت بعض الشخصيات المغطاة بلباس الوطنية عن زيادة النفوذ التركي بتمددها في شمال العراق إلى وجود […]

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