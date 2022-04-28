زراعة كربلاء تعلن وصول المبيدات المخصصة لمكافحة حشرة الدوباس

2022/04/28 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلام كامل المبيدات المخصصة لمكافحة حشرة الدوباس على النخيل.

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