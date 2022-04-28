خبير يكشف لـ(ايرث نيوز) أسباب انسحاب بعض الفصائل العراقية من سوريا

2022/04/28 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الخبير في الشأن الأمني والسياسي نجم القصاب، اليوم الخميس، على انسحاب بعض الفصائل العراقية من سوريا، خلال الفترة الماضية، فيما بين أسباب هذا الانسحاب.وقال القصاب، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك معلومات حقيقة فعلاً عن انسحاب الفصائل العراقية المسلحة من سوريا”، مبيناً أن “هذا الانسحاب سببه التقارب في الملف النووي […]

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