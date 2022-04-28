مراهقة أوكرانية تتهم جنديا روسيا باغتصابها وهي حامل

2022/04/28 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال قصص وحشية القوات الروسية تظهر ببطء مع استمرار غزو الكرملين لأوكرانيا الذي دخل أسبوعه التاسع.

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