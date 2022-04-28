6 فرق عربية تتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

2022/04/28 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُسدل الستار على منافسات دور

المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا

"القسم الغربي"؛ بإقامة 4 مباريات يوم

الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، وذلك لحساب

المجموعتين الأولى والخامسة بالبطولة

القارية.

سجّل الريان القطر

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