النزاهة تكشف اختلاسا بملياري دينار في النجف

2022/04/28 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحادية، الخميس، عن كشف عمليات

اختلاسٍ تُقدرُ بملياري دينارٍ في

مديرية تنفيذ الكوفة بمحافظة النجف،

مُوضحة أن ذلك جاء على خلفية ضبطها (1814)

مُعاملة وصكا ودفاتر

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