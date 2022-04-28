2022/04/28 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الخميس، عن أمله بأن تتوصل القوى السياسية الشيعية الى اتفاق فيما يخص تشكيل تشكيل الكتلة الأكبر، فيما أوضح ان الحوارات تجري خلف الكواليس ستشهد تطورا إيجابيا بالمشهد السياسي.

وقال الهلالي في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "الحوارات السياسية التي يجري بعضها خلف الكواليس تهدف الى لملمة الاوراق والاتفاق على شكل المرحلة القادمة، حيث يجب ان يكون مرتكزها تشكيل الكتلة الشيعية الاكبر واحترام أسس اختيار الرئاسات كما معمول به".

وأضاف ان "من حق المكون الشيعي كونه الأكبر تشكيل الحكومة، وعليه فان مرحلة ما بعد العيد ستكون كفيلة بإيجاد الحلول اللازمة لإنهاء الانسداد السياسي".

وفيما يخص حكومة الأغلبية، أشار الهلالي الى ان "الوضع الحالي غير مهيأ لتشكيلها وان الدورات المقبلة ممكن ان تنتج مثل هكذا حكومات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يكشف تفاصيل الحوارات السياسية التي تجري خلف الكواليس - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يكشف تفاصيل الحوارات السياسية التي تجري خلف الكواليس - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).