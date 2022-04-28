النزاهة: كشف فساد بملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة

2022/04/28 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة كشف عمليات اختلاسٍ تقدر بملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة بمحافظة النجف من خلال ضبط الف وثماني مئة وإحدى واربعين معاملة وصكا ودفاتر صكوك في المديرية.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في النجف تلقى معلومات حول امتناع مديرية تنفيذ الكوفة عن دفع المُستحقات المالية الخاصة بالأضابير التنفيذية الخاصة بها وأجرى تحقيقا بشأن ذلك تم من خلاله ضبط الصكوك والمعاملات المتلاعب بها عبر تزوير مبالغ صكوك مصروفة ووجود اختلاف بين مبالغ الصكوك وكعوب الصكوك الخاصة بها وعبر صكوك مصروفة على أضابير تنفيذيـة وهميـة.

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