"حرب عبثية".. غوتيريش يحض روسيا على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

2022/04/28 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، عند وصوله إلى بوروديانكا في ضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في مارس، أن "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية".

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