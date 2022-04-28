2022/04/28 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف ئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، اليوم الاربعاء، عن موافقة بغداد على دراسة عاجلة لمشروع سينقذ 7 مدن عراقية من الجفاف.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "وزارة الموارد المائية ومن خلال لجنة عليا من الخبراء وافقت بشكل رسمي على دراسة مقترح لمشروع ايصال مياه نهر دجلة الى مقدمة سدة الصدور الاروائية المسؤولىة على تقسيم المياه القادمة من بحيرة حمرين الى 5 انهر رئيسية ".

واضاف، ان "المشروع اذا ما نفذ سينقذ 7 مدن من الجفاف ابرزها المقدادية وبلدروز وكنعان والتي تصل عدد سكانها مجتمعة الى 800 الف نسمة مؤكدا بان الظروف الصعبة التي تمر بها بحيرة حمرين والتي وصل تقلص خزينها بنسبة تزيد عن 90% تتطلب الشروع بمشاريع بديلة تسهم في خلق مرونة في نقل المياه".

واشار الى، ان "بلدروز وكنعان ومناطق شرق ديالى بشكل عام ستكون في قلب عاصفة تسونامي الجفاف القادمة لانها تعتمد بنسبة 100% على بحيرة حمرين في تغذية محطات الاسالة المركزية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد توافق على دراسة عاجلة لمشروع سينقذ 7 مدن عراقية من الجفاف - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد توافق على دراسة عاجلة لمشروع سينقذ 7 مدن عراقية من الجفاف - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).