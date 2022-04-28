القرآن محاولة لقراءة مغايرة 48 - ضياء الشكرجي

2022/04/28 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي ما نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسِها نَأتِ بِخَيرٍ مِّنها أَو مِثلِها أَلَم تَعلَم أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ (106)كان لا بد لمؤلف القرآن، أن يبحث عن مخرج وتبرير، عندما يعيد النظر في مضمون آية ما، كان قد استنزلها من الله، وتلاها على المؤمنين به على أنها وحي، وأنها من كتاب الله الموسوم بالقرآن، فيفكر أن يلغي تلك الآية، أو يتمنى أن ينساها من سمعها، ويتعامل هو معها وكأنه نسيها، أو كأنها لم تك ......





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