القاموس القرآنى ( وعظ ) ومشتقاته - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ نزلت الكتب الالهية كلها وعظا للناس .
والقرآن الكريم كتاب فى الوعظ ، سواء ما كان منه تشريعا أو قصصا أو حتى فى إيراد الحقائق العلمية .
ويأتى الوعظ بدون لفظ الوعظ ومشتقاته ، وأيضا يأتى بلفظ الوعظ ومشتقاته أو ما يفيد معناه مثل ( النُّصح ) ، وفي القرآن الكريم تنوع فى أساليب الوعظ .
2 ـ ونعطى تفصيلا :أولا : الكتب الالهية وعظا 1 ـ الوعظ فيها بالتقوى ، وبأنه لا إله إلا الله و ......
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