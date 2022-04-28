2022/04/28 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ نزلت الكتب الالهية كلها وعظا للناس .



والقرآن الكريم كتاب فى الوعظ ، سواء ما كان منه تشريعا أو قصصا أو حتى فى إيراد الحقائق العلمية .



ويأتى الوعظ بدون لفظ الوعظ ومشتقاته ، وأيضا يأتى بلفظ الوعظ ومشتقاته أو ما يفيد معناه مثل ( النُّصح ) ، وفي القرآن الكريم تنوع فى أساليب الوعظ .



2 ـ ونعطى تفصيلا :أولا : الكتب الالهية وعظا 1 ـ الوعظ فيها بالتقوى ، وبأنه لا إله إلا الله و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى ( وعظ ) ومشتقاته - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى ( وعظ ) ومشتقاته - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).