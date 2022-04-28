مأساة في كلّ بلدة أوكرانية - عبدالرزاق دحنون

2022/04/28 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون ملحوظة:نعم، ومأساة في كلّ بلدة سورية، هذا ما عشناه نحن أيضاً في سورية، ونعيشه ما نزال من أكثر من عشر سنوات.



وقد لفت نظري مسألة تستحق التنويه والاهتمام وهي ميزة مُدهشة في الشعب الأوكراني تتلخص في غياب الأسيجة أو الجدران بين "جناين" المنازل في أوكرانيا فجنينة منزلك هي امتداد لجنينة منزل جارك ولا سياج بينهما، وهذا عجيب.



وقد شاهدت ذلك في العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي بثها ا ......





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