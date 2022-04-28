تفاعل على تهديد بوتين بـ

2022/04/28 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا عقب تصريحات أدلى بها والتي هدد فيها من قد يتدخل بالعمليات التي أعلن عنها بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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