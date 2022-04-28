2022/04/28 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، الخميس، بأن رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله ناقش 3 ملفات امنية في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفدا رفيعا مع قادة وزارة الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات وصل الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يناقش 3 ملفات امنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يناقش 3 ملفات امنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).