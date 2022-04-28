إدارة نادي النفط تجدد ثقتها بالمدرب باسم قاسم

2022/04/28 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكَّد مشرف فريق النفط لكرة القدم مشتاق كاظم، ثقة الهيئة الإدارية للنادي بمدرب الفريق باسم قاسم، نافياً الاخبار التي اشيعت مؤخراً بشأن إقالته .وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" ما أُثير بشأن إقالة المدير الفني لفريق الكرة باسم قاسم، من تدريب الفريق إنما هي فبركة إعلامية وشائعات عارية عن الصحة"، مبيناً، أنه" من غير الممكن في الفترة الحالية ونحن في آخر ثماني مباريات اتخاذ مثل هكذا قرار قد يعود بمردود سلبي على نتائج المباريات ".وأضاف كاظم، أن" وضع الفريق يكاد يكون مستقراً ،نوعاً ما ، في الوقت الحالي ولا يعاني من اي مشكلة من الجانب الفني"، لافتاً إلى أن" المدرب مستمر في مهمته مع الفريق وينال ثقة الهيئة الإدارية بشكل كبير جداً".وعن مواجهة اليوم أمام الكهرباء أكد كاظم، أن" مباراة الكهرباء تعدُّ واحدة من اهم المباريات التي سيخوضها الفريق ويعدها بمثابة نهائي لما لها من ندية وتنافسية، لاسيما أن فريقنا يدخل أجواء المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على الطلبة وصيف الدوري الممتاز " لافتاً، الى أن " المباراة لا تخلو من الصعوبة كون الكهرباء واحداً من الفرق الممتازة ويمر باستقرار فني ويمتلك جهازاً تدريبيّاً شابَّاً وطموحاً ولاعبين جيدين وبمتسوى متصاعد".

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